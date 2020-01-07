Экстремал из Зеленоградска готовится к погружению в соляной раствор

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:43:55+03:00

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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде и выживанию на морозе, вновь готовится к испытанию. Как рассказал Олег Резанов «Комсомолке», «Испытание огнем» состоится в Югре 19 января.

Олег Намерен погрузиться в ванну с концентрированным соленым раствором. По эго словам на морозе такая жидкость действует на тело человека как кипяток, риск очень велик.

Ранее Олег проводил тренировки и готовил организм к холоду. Накануне экстремал провел ночь в деревянном саркофаге под слоем снега в мороз.

Захоронение прошло на льду лесного озера в 300 км от Тюмени при температуре -22 градуса. Под снегом Олег Резанов провел 12 часов 52 минуты.

- Сейчас у меня никаких особенных тренировок нет. Да они собственно и не помогут. Это Испытание на другом уровне реальности, - говорит «Комсомолке» Олег Резанов. - Я изучаю возможности человека и ищу ответ на вопрос: «Кто такой человек и на что он способен?». Знаю, что мы наделены способностями и их нужно раскрыть. Это путь долгий, опасный и непростой.

Олег наметил еще несколько испытаний своего организма. Например, «вморозиться» в лед в Якутии при температуре -50 градусов. И даже лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов). Это Олег планирует осуществить в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU