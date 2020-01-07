2020-01-07T17:55:48+03:00
Общество

Схема движения на проспекте Калинина изменится с 8 января

Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде стартует второй этап реконструкции улицы Киевской. Из-за этого будет закрыто сквозное движение транспорта по проспекту Калинина на участке от дома № 1 до ул. Киевской. Как сообщает пресс-служба мэрии города, водителям рекомендуется объезжать закрытый участок через Аллею смелых, ул. Суворова, ул. Октябрьскую, ул. Багратиона.

Автобусные маршруты №№ 1, 3, 12, 25, 44, 64 пойдут по ул. Багратиона, ул. Октябрьской, пр-кту Калинина, ул. Дзержинского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по ул. Дзержинского, ул. Багратиона и далее согласно существующим схемам движения.

Автобусный маршрут № 30 - по ул. Багратиона, ул. Октябрьской, пр-кту Калинина, ул. Дзержинского, ул. Муромской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по ул. Дзержинского, ул. Багратиона и далее согласно существующей схеме движения.

Автобус № 21 - по ул. 9 Апреля, проспекту Московскому, ул. Октябрьской, ул. Багратиона, проспекту Ленинскому и далее согласно существующей схеме. В обратном направлении по ул. Киевской, проспекту Ленинскому, ул. Багратиона, ул. Октябрьской («остров»), проспекту Московскому, ул. 9 Апреля и далее по существующей схеме движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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