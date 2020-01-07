В Черняховске обрушилась дорога у реки Анграпа
Фото провала выложили в социальные сети
.Фото: vk.com
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В Черняховске на улице Ипподромной образовался большой провал на грунтовой дороге, которая ведет к реке Анграпе. Об этом во вторник 7 января сообщают в группе «Черняховск Главный» в «ВКонтакте».
Очевидцы выложили фотографии разрушенной дороги.
«Дорога, по которой ездили отдыхать на Анграпу через Фриду (ул. Ипподромная), осыпалась», — говорится в сообщении.
Жители Черняховска сообщают, что к реке можно доехать и по другой дороге, но, как предполагается, ее скоро разобьют и перероют и движение по ней будет затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU