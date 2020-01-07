В Черняховске обрушилась дорога у реки Анграпа

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:10:58+03:00

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В Черняховске на улице Ипподромной образовался большой провал на грунтовой дороге, которая ведет к реке Анграпе. Об этом во вторник 7 января сообщают в группе «Черняховск Главный» в «ВКонтакте».

Очевидцы выложили фотографии разрушенной дороги.

«Дорога, по которой ездили отдыхать на Анграпу через Фриду (ул. Ипподромная), осыпалась», — говорится в сообщении.

Жители Черняховска сообщают, что к реке можно доехать и по другой дороге, но, как предполагается, ее скоро разобьют и перероют и движение по ней будет затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU