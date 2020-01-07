2020-01-07T19:47:47+03:00
Происшествия

В районе Балтийска на пляже обнаружили нефтяные пятна

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Facebook
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На пляже в районе Мечниково обнаружили нефтяные пятна. Информация об этом появилась на странице в Facebook у пользователя Сергея Дустина.

«Балтийцы, живущие в пос. Мечниково бьют тревогу. Рассказывают, что побережье усеяно мазутными или нефтяными пятнами. Площадь выброса значительная. Вещество имеет запах нефтепродуктов», - написал он и выложил фотографии черного от нефти песка.

На запись отреагировал глава Балтийска Сергей Мельников. В комментариях он написал, что администрация намерена разобраться и выяснить источник загрязнения.

«Поручил спасателям нашего учреждения по ГО и ЧС организовать осмотр побережья и информирование по факту специалистов федерального БалтийскоАрктического филиала Росприроднадзора, для выяснения причин и источника возможного загрязнения, расчета ущерба окружающей среде и принятия решения о локализации загрязнения», - написал Сергей Мельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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