2020-01-08T10:12:01+03:00
Общество

Калининградцы отметили Рождество праздничными гуляниями

На площади Победы состоялся концерт и прошли театрализованные представления
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Горожан приветствовали архиепископ Серафим и глава Калининграда Алексей Силанов.Горожан приветствовали архиепископ Серафим и глава Калининграда Алексей Силанов.Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде 7 января прошли праздничные рождественские гуляния. Собравшихся на площади Победы приветствовал архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Владыка обратился к слушателям со словами поздравления и краткой проповедью. После слово взял глава города.

- Сегодня чудесный, светлый праздник, поздравляю вас с днем Рождества Христова, и пусть Рождественская звезда принесет в каждую семью мир и счастье, здоровье и радость, счастье в наших детях и внуках! - сказал Алексей Силанов.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, гуляния продолжились выступлением творческих коллективов, игровой программой с участием театрализованных персонажей для самых маленьких гостей. Рождественский гала-концерт подготовили ученики воскресных школ Калининградской епархии Русской Православной Церкви. В завершении гостей праздника поздравил творческий коллектив «VIVA». Также 450 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, побывали во Дворце спорта «Юность», где прошло водное шоу «Елка на воде».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер на «Фольксвагене» сбил 82-летнюю калининградку
В Калининграде столкнулись два «Мерседеса»
Калининградцы отметили Рождество праздничными гуляниями
В районе Балтийска на пляже обнаружили нефтяные пятна
В Черняховске обрушилась дорога у реки Анграпа
Схема движения на проспекте Калинина изменится с 8 января
Экстремал из Зеленоградска готовится к погружению в соляной раствор
На улице Мариупольской загорелись торговые палатки
Бывший игрок «Балтики» перешел в «Динамо»
В Багратионовском районе из-за косули на дороге автомобиль улетел в кювет, двое пострадавших
Рождественская программа: В Калининграде продолжает работу православная ярмарка
В Калининграде на ул. Кошевого сгорел автомобиль
На фасад первой гимназии в Калининграде вернулись головы Коперника, Канта, Гердера и Коринта
В Калининграде открыли для посетителей судно «Витязь»
В Калининграде компанию и предпринимателя оштрафовали за ночную продажу алкоголя
Калининградец убил лучшего друга металлической трубой
Область выделяет 4 млрд рублей на строительство медико-диагностического центра в Советске
Калининградские власти ожидают рост числа туристов из Китая с электронными визами
Калининградская прокуратура добилась блокировки сайтов о способах дачи взяток чиновникам
На границе в Безледах задержали пьяного калининградца за рулем БМВ
Незрячий пианист из Пионерского выступил в финале конкурса «Новая звезда — 2020»
Калининградец украл из салона красоты оборудование и парфюмерию на 125 тысяч рублей
В Калининграде на продавщицу завели дело за продажу алкоголя подростку
За сутки на калининградские дороги упали 3 дерева