Калининградцы отметили Рождество праздничными гуляниями

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:12:01+03:00

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В Калининграде 7 января прошли праздничные рождественские гуляния. Собравшихся на площади Победы приветствовал архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Владыка обратился к слушателям со словами поздравления и краткой проповедью. После слово взял глава города.

- Сегодня чудесный, светлый праздник, поздравляю вас с днем Рождества Христова, и пусть Рождественская звезда принесет в каждую семью мир и счастье, здоровье и радость, счастье в наших детях и внуках! - сказал Алексей Силанов.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, гуляния продолжились выступлением творческих коллективов, игровой программой с участием театрализованных персонажей для самых маленьких гостей. Рождественский гала-концерт подготовили ученики воскресных школ Калининградской епархии Русской Православной Церкви. В завершении гостей праздника поздравил творческий коллектив «VIVA». Также 450 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, побывали во Дворце спорта «Юность», где прошло водное шоу «Елка на воде».

ИСТОЧНИК KP.RU