2020-01-08T11:45:42+03:00
Происшествия

В Калининграде столкнулись два «Мерседеса»

Водитель одного из автомобилей в результате ДТП получил травмы
Игорь ОРЕХОВ
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Причиной ДТП стало нежелание одного из водителей уступить дорогу встречному автомобилю.Причиной ДТП стало нежелание одного из водителей уступить дорогу встречному автомобилю.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Около половины девятого часа утра 7 января на Советском проспекте в Калининграде было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей марки «Мерседес».

Одна из иномарок двигалась в направлении улицы Кирова, но на перекрестке с улице Озерова 26-летний водитель грузового микроавтобуса при повороте налево решил, что успеет проскочить перед встречным транспортом. Однако не успел, в результате чего подвергся тарану «Мерседеса 200Д». За рулем легковушки находился 58-летний мужчина. Именно он и оказался травмирован – к частью, не смертельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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