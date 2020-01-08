В Калининграде столкнулись два «Мерседеса»

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:45:42+03:00

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Около половины девятого часа утра 7 января на Советском проспекте в Калининграде было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей марки «Мерседес».

Одна из иномарок двигалась в направлении улицы Кирова, но на перекрестке с улице Озерова 26-летний водитель грузового микроавтобуса при повороте налево решил, что успеет проскочить перед встречным транспортом. Однако не успел, в результате чего подвергся тарану «Мерседеса 200Д». За рулем легковушки находился 58-летний мужчина. Именно он и оказался травмирован – к частью, не смертельно.

ИСТОЧНИК KP.RU