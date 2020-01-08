Пенсионер на «Фольксвагене» сбил 82-летнюю калининградку

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:52:52+03:00

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В шестом часу вечера 7 января в Гусеве, по местному проспекту Ленина катил на своем «Фольксвагене» 67-летний автолюбитель. Ему было нужно свернуть на улицу Маяковского, что пенсионер и сделал. Увы, не заметив при этом 82-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть.

В результате наезда женщина получила травмы. Обстоятельства инцидента устанавливает Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU