Пенсионер на «Фольксвагене» сбил 82-летнюю калининградку
Поворачивая налево, водитель не заметил переходившую дорогу жительницу Гусева
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В шестом часу вечера 7 января в Гусеве, по местному проспекту Ленина катил на своем «Фольксвагене» 67-летний автолюбитель. Ему было нужно свернуть на улицу Маяковского, что пенсионер и сделал. Увы, не заметив при этом 82-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть.
В результате наезда женщина получила травмы. Обстоятельства инцидента устанавливает Госавтоинспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU