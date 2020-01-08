2020-01-08T14:50:42+03:00
Общество

Жители Гданьска почтят память убитого мэра

В честь Павла Адамовича назовут одну из улиц города
Игорь ОРЕХОВ
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Павел Адамович пользовался популярностью у жителей Гданьска.Павел Адамович пользовался популярностью у жителей Гданьска.Фото: Польский культурный центр
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С 10 по 15 января в Гданьске будут отмечать годовщину смерти президента города (мэра) Павла Адамовича. Напомним, что 13 января прошлого года время финала благотворительного концерта Адамович получил от выбежавшего на сцену местного уголовника (по некоторым данным, страдающего психическим заболеванием) три удара ножом в живот, легкое и в область сердца. В результате полученных ранений мэр скончался.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, запланировано открытие мемориальной доски на месте трагедии, марш к базилике Святой Марии, межконфессиональная молитва перед гробом президента и специальная конференция. Также состоится торжественное присвоение имени Павла Адамовича улице, которая ранее называлась Новой Булоньской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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