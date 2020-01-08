Жители Гданьска почтят память убитого мэра

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:50:42+03:00

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С 10 по 15 января в Гданьске будут отмечать годовщину смерти президента города (мэра) Павла Адамовича. Напомним, что 13 января прошлого года время финала благотворительного концерта Адамович получил от выбежавшего на сцену местного уголовника (по некоторым данным, страдающего психическим заболеванием) три удара ножом в живот, легкое и в область сердца. В результате полученных ранений мэр скончался.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, запланировано открытие мемориальной доски на месте трагедии, марш к базилике Святой Марии, межконфессиональная молитва перед гробом президента и специальная конференция. Также состоится торжественное присвоение имени Павла Адамовича улице, которая ранее называлась Новой Булоньской.

ИСТОЧНИК KP.RU