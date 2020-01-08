Микроавтобус насмерть задавил жительницу Калининграда

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:20:53+03:00

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В Управлении МВД России по Калининградской области сообщили о трагедии, которая произошла сегодня в Калининграде. В 11:40 по местному времени микроавтобус «Мерседес» в одном из дворов по улице Островского задавил 46-летнюю горожанку.

- По предварительным данным, водитель 1995 года рождения двигался задним ходом и совершил наезд на пешехода, - добавили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - От полученных травм женщина скончалась.

В настоящей время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU