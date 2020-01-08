2020-01-08T15:20:53+03:00
Происшествия

Микроавтобус насмерть задавил жительницу Калининграда

Двигавшийся задним ходом водитель не заметил 46-летнюю женщину
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Управлении МВД России по Калининградской области сообщили о трагедии, которая произошла сегодня в Калининграде. В 11:40 по местному времени микроавтобус «Мерседес» в одном из дворов по улице Островского задавил 46-летнюю горожанку.

- По предварительным данным, водитель 1995 года рождения двигался задним ходом и совершил наезд на пешехода, - добавили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - От полученных травм женщина скончалась.

В настоящей время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Микроавтобус насмерть задавил жительницу Калининграда
Жители Гданьска почтят память убитого мэра
Пенсионер на «Фольксвагене» сбил 82-летнюю калининградку
В Калининграде столкнулись два «Мерседеса»
Калининградцы отметили Рождество праздничными гуляниями
В районе Балтийска на пляже обнаружили нефтяные пятна
В Черняховске обрушилась дорога у реки Анграпа
Схема движения на проспекте Калинина изменится с 8 января
Экстремал из Зеленоградска готовится к погружению в соляной раствор
На улице Мариупольской загорелись торговые палатки
Бывший игрок «Балтики» перешел в «Динамо»
В Багратионовском районе из-за косули на дороге автомобиль улетел в кювет, двое пострадавших
Рождественская программа: В Калининграде продолжает работу православная ярмарка
В Калининграде на ул. Кошевого сгорел автомобиль
На фасад первой гимназии в Калининграде вернулись головы Коперника, Канта, Гердера и Коринта
В Калининграде открыли для посетителей судно «Витязь»
В Калининграде компанию и предпринимателя оштрафовали за ночную продажу алкоголя
Калининградец убил лучшего друга металлической трубой
Область выделяет 4 млрд рублей на строительство медико-диагностического центра в Советске
Калининградские власти ожидают рост числа туристов из Китая с электронными визами
Калининградская прокуратура добилась блокировки сайтов о способах дачи взяток чиновникам
На границе в Безледах задержали пьяного калининградца за рулем БМВ
Незрячий пианист из Пионерского выступил в финале конкурса «Новая звезда — 2020»
Калининградец украл из салона красоты оборудование и парфюмерию на 125 тысяч рублей
В Калининграде на продавщицу завели дело за продажу алкоголя подростку
За сутки на калининградские дороги упали 3 дерева