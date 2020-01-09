Калининград вошел в пятерку популярных портовых городов для летних путешествий
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные портовые города, куда можно отправиться этим летом. Рейтинг был составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
В топ-5 популярных портовых городов вошли Севастополь, Туапсе, Санкт-Петербург, Таганрог и Калининград.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в портовых городах этим летом на период от 7 до 13 ночей и планируют потратить на проживание от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Калининграде, дороже — в Севастополе. Около двух неделей туристы планируют отдохнуть летом в Туапсе.
ИСТОЧНИК KP.RU