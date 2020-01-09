2020-01-09T10:34:32+03:00
Общество

Калининград вошел в пятерку популярных портовых городов для летних путешествий

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные портовые города, куда можно отправиться этим летом. Рейтинг был составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

В топ-5 популярных портовых городов вошли Севастополь, Туапсе, Санкт-Петербург, Таганрог и Калининград.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в портовых городах этим летом на период от 7 до 13 ночей и планируют потратить на проживание от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Калининграде, дороже — в Севастополе. Около двух неделей туристы планируют отдохнуть летом в Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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