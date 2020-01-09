В Калининградском заливе задержали двух браконьеров
Транспортные полицейские задержали в акватории Калининградского залива двух браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.
43-летний и 47-летний мужчины ночью незаконно ловили рыбу при помощи лесковых сетей. Всего они успели выловить 30 экземпляров рыб ценных пород. Ущерб водным биологическим ресурсам Калининградской области оценили в 11 тысяч рублей.
На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Им грозит штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU