В Калининградском заливе задержали двух браконьеров

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:00:32+03:00

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Транспортные полицейские задержали в акватории Калининградского залива двух браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

43-летний и 47-летний мужчины ночью незаконно ловили рыбу при помощи лесковых сетей. Всего они успели выловить 30 экземпляров рыб ценных пород. Ущерб водным биологическим ресурсам Калининградской области оценили в 11 тысяч рублей.

На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Им грозит штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU