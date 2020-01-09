Умер сооснователь калининградского регби-турнира «Балтийский шторм»
Регбист Виктор Корочкин ушел из жизни на 55 году. Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь регионального министерства спорта Дмитрий Иванов, Виктор Корочкин много помогал Калининградской области.
В частности он внес существенный вклад в возрождение калининградского регби.
"При его содействии Калининград с 2012 принял ряд крупнейших окружных первенств, основав уже ежегодный международный турнир «Балтийский шторм» и одноименное трансграничное учебно-тренировочное турне", - отметил Дмитрий Иванов, уточнив, что Виктор Корочкин поддерживал основателей «Балтийского шторма» Андрея Осипова, Виталия Сорокина, Евгения Скачкова и Микалчуса Сваюнаса.
При содействии Виктора Корочкина Калининград с 2012 принимает крупнейшие первенства Северо-Запада.
Прощание со спортсменом пройдет 10 января на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU