Умер сооснователь калининградского регби-турнира «Балтийский шторм»

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:45:26+03:00

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Регбист Виктор Корочкин ушел из жизни на 55 году. Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь регионального министерства спорта Дмитрий Иванов, Виктор Корочкин много помогал Калининградской области.

В частности он внес существенный вклад в возрождение калининградского регби.

"При его содействии Калининград с 2012 принял ряд крупнейших окружных первенств, основав уже ежегодный международный турнир «Балтийский шторм» и одноименное трансграничное учебно-тренировочное турне", - отметил Дмитрий Иванов, уточнив, что Виктор Корочкин поддерживал основателей «Балтийского шторма» Андрея Осипова, Виталия Сорокина, Евгения Скачкова и Микалчуса Сваюнаса.

При содействии Виктора Корочкина Калининград с 2012 принимает крупнейшие первенства Северо-Запада.

Прощание со спортсменом пройдет 10 января на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU