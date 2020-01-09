Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на строительство нового корпуса детской областной больницы

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:33:56+03:00

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Правительство РФ утвердило распределение субсидий среди регионов РФ на строительство объектов здравоохранения. Всего было выделено 95 млрд рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.

Один миллиард рублей в течение трех лет будет направлен на строительство нового корпуса детской областной больницы в Калининграде на месте бывшей медсанчасти № 1 на улице Дм. Донского.

Ранее сообщалось, что существующее здание медсанчасти будет демонтировано, а на его месте возведут лечебный корпус, который соединится с функционирующим в настоящее время клинико-диагностическим центром Детской областной больницы. Новое здание будет представлять собой сложное сооружение, состоящее из разноуровневых блоков в два, три и пять этажей.

ИСТОЧНИК KP.RU