Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на строительство нового корпуса детской областной больницы
Правительство РФ утвердило распределение субсидий среди регионов РФ на строительство объектов здравоохранения. Всего было выделено 95 млрд рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.
Один миллиард рублей в течение трех лет будет направлен на строительство нового корпуса детской областной больницы в Калининграде на месте бывшей медсанчасти № 1 на улице Дм. Донского.
Ранее сообщалось, что существующее здание медсанчасти будет демонтировано, а на его месте возведут лечебный корпус, который соединится с функционирующим в настоящее время клинико-диагностическим центром Детской областной больницы. Новое здание будет представлять собой сложное сооружение, состоящее из разноуровневых блоков в два, три и пять этажей.
ИСТОЧНИК KP.RU