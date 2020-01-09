Мэрия: В новогоднюю ночь калининградцы запускали фейерверки в мусорках
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В прошедшую новогоднюю ночь пожарные 7 раз выезжали на тушение горящего мусора. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, виноваты в этом горожане.
«Кто-то наверняка подумал, надо обязательно запустить в помойке фейерверк, иначе праздник не удастся!» - сообщили на страничке горадминистрации в «ВКонтакте».
Так, от фейерверков, по данным мэрии, горели мусорные контейнеры на улице Невского, Минусинской, Печатной, Муромской-Клинской, Киевской,
Куйбышева и в Иртышском переулке.
Всего же за длинные праздничные выходные пожарные выезжали 24 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU