2020-01-09T12:11:40+03:00
Происшествия

ГИБДД: На новогодних праздниках в области в ДТП пострадали 15 человек, один погиб

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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С 1 по 8 января в Калининградской области произошло 12 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В этих авариях травмы получили 15 человек, один человек погиб. Смертельное ДТП произошло на улице Островского в Калининграде в среду, 8 января. Во дворе дома водитель микроавтобуса при движении задним ходом сбил 73-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка погибла на месте происшествия.

За восемь праздничных дней инспекторы ГИБДД выявили и задержали 80 пьяных водителей, девять жителей региона попались на повторном пьяном вождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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