В Черняховске директор компании пытался незаконно получить возмещение НДС на 19 млн рублей
В Черняховске осудили директора коммерческой фирмы за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчина предоставил в налоговую инспекцию документы о том, что приобрел крупную партию никелевой проволоки за 128,6 млн рублей и продал ее Великобритании. После этого он подал налоговую декларацию, по которой ему полагалось возмещение НДС в размере 19,6 млн рублей.
Однако в ходе камеральной проверки были выявлены противоречия, вскоре выяснилось, что сделка была фиктивной.
Суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество и приговорил к трем годам лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU