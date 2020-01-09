В Черняховске директор компании пытался незаконно получить возмещение НДС на 19 млн рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:21:42+03:00

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В Черняховске осудили директора коммерческой фирмы за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина предоставил в налоговую инспекцию документы о том, что приобрел крупную партию никелевой проволоки за 128,6 млн рублей и продал ее Великобритании. После этого он подал налоговую декларацию, по которой ему полагалось возмещение НДС в размере 19,6 млн рублей.

Однако в ходе камеральной проверки были выявлены противоречия, вскоре выяснилось, что сделка была фиктивной.

Суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU