На озере Виштынец закрывается детская международная киношкола
Кинокурс для детей проходил в период новогодних каникул на озере Виштынец. В проекте приняли участие ученики из Калининградской киностудии и польской театральной школы – всего 32 человека.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в четверг 9 января киношкола закрывается.
Позади обучение, серия мастер-классов с участием студентов и педагогов из Польши.
Итогом короткого курса стала короткометражка «Страхи», которую сняли ученики и мини-спектакль.
Как отметила директор «Фестивальной дирекции» Ольга Каверзина, в Калининградской области растет спрос на квалифицированные кадры в киноиндустрии.
- Задача нашего курса – объяснить ребятам на практике, что такое кино и почему эта сфера деятельности сейчас очень востребована, - сказала она.
ИСТОЧНИК KP.RU