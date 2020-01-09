На озере Виштынец закрывается детская международная киношкола

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:30:49+03:00

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Кинокурс для детей проходил в период новогодних каникул на озере Виштынец. В проекте приняли участие ученики из Калининградской киностудии и польской театральной школы – всего 32 человека.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в четверг 9 января киношкола закрывается.

Позади обучение, серия мастер-классов с участием студентов и педагогов из Польши.

Итогом короткого курса стала короткометражка «Страхи», которую сняли ученики и мини-спектакль.

Как отметила директор «Фестивальной дирекции» Ольга Каверзина, в Калининградской области растет спрос на квалифицированные кадры в киноиндустрии.

- Задача нашего курса – объяснить ребятам на практике, что такое кино и почему эта сфера деятельности сейчас очень востребована, - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU