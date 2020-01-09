2020-01-09T13:06:53+03:00
Общество

Стало известно, когда в Гурьевске по-настоящему откроют Парк сенситивного развития

На бумаге он распахнул свои двери перед посетителями еще накануне Нового года
Кирилл Алексеев
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..Фото: СОЦСЕТИ
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Накануне Нового года чиновники поспешили отчитаться о том, что в Гурьевске открылся новый Парк сенситивного развития. Однако десятки горожан, устремившихся туда на новогодних каникулах, столкнулись со строительным забором. Оказалось, что парк открыли только на бумаге, вероятно, для отчетности.

И вот, стало известно, когда Парк пяти чувств (так он еще называется) по-настоящему откроет свои двери для посетителей.

"Буквально через несколько дней состоится открытие парка сенситивного развития в Гурьевске! Он распахнет свои двери в преддверии старого Нового года, 13 января!" - сообщается на официальной странице администрации Гурьевского городского округа в соцсети "ВКонтакте".

В администрации добавили, что в среду, несмотря на выходной день, его готовность лично проверил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Глава региона осмотрел все расположенные объекты и зоны в парке.

"Аналогов ему нет нигде в стране! Тут очень красиво! Отсюда никому не захочется уходить - будет интересно и детям, и взрослым!" - завершается сообщение.

Как ранее сообщали в региональном правительстве, Гурьевский городской округ вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году.

Центральной темой проекта в Гурьевске стало создание территории с малыми архитектурными формами сенситивной направленности. В парке установлены гудящий камень, параболический отражатель, калейдоскоп, зеркальная ротонда, раструб. Здесь оборудованы детские и игровые площадки, места отдыха, водные объекты, зона для выгула собак. Стоимость проекта составила около 136 млн рублей. Размер федерального гранта – 55 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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