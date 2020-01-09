Фестиваль «Край Света. Запад» объявил набор в мастерскую по сбору интересных историй

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:09:18+03:00

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В рамках подготовки к кинофестивалю «Край Света. Запад» стартовал набор в бесплатную мастерскую Arzamas «Личный ХХ век». Как сообщают организаторы, участники создадут цикл аудио роликов, в которых старшее поколение жителей Калининграда и области поделится своими уникальными воспоминаниями.

«Студенты мастерской поговорят со своими старшими родственниками, с жителями домов престарелых и просто с одинокими стариками об их юности и взрослении, о том, как они жили и работали, о том, как менялся Калининград и о многом другом», - говорят в оргкомитете.

После сбора всех историй часть из них будет представлена в медиапроекте в рамках кинофестиваля «Край Света. Запад» весной 2020 года.

Кураторами мастерской «Личный XX век» выступят продюсер, редактор просветительского проекта Arzamas Екатерина Ламм и редактор специальных проектов просветительского проекта Arzamas, автор проекта «Старожилы. Частная история Царицына» в музее-заповеднике «Царицыно» Вячеслав Рогожников.

Чтобы стать участником мастерской, пришлите письмо на info@kaliningradfilmfestival.ru.

Второй кинофестиваль «Край Света. Запад» пройдет в Калининграде с 29 апреля по 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU