Фестиваль «Край Света. Запад» объявил набор в мастерскую по сбору интересных историй
В рамках подготовки к кинофестивалю «Край Света. Запад» стартовал набор в бесплатную мастерскую Arzamas «Личный ХХ век». Как сообщают организаторы, участники создадут цикл аудио роликов, в которых старшее поколение жителей Калининграда и области поделится своими уникальными воспоминаниями.
«Студенты мастерской поговорят со своими старшими родственниками, с жителями домов престарелых и просто с одинокими стариками об их юности и взрослении, о том, как они жили и работали, о том, как менялся Калининград и о многом другом», - говорят в оргкомитете.
После сбора всех историй часть из них будет представлена в медиапроекте в рамках кинофестиваля «Край Света. Запад» весной 2020 года.
Кураторами мастерской «Личный XX век» выступят продюсер, редактор просветительского проекта Arzamas Екатерина Ламм и редактор специальных проектов просветительского проекта Arzamas, автор проекта «Старожилы. Частная история Царицына» в музее-заповеднике «Царицыно» Вячеслав Рогожников.
Чтобы стать участником мастерской, пришлите письмо на info@kaliningradfilmfestival.ru.
Второй кинофестиваль «Край Света. Запад» пройдет в Калининграде с 29 апреля по 6 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU