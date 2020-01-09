На ул. Озерной в Калининграде блокировано движение из-за ДТП
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На улице Озерной в Калининграде затруднено движение из-за ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла около корпуса БГА. Там столкнулись легковой автомобиль и мусоровоз.
В результате ДТП перекрыты обе полосы движения, объехать остановившиеся машины можно только по тротуару.
ИСТОЧНИК KP.RU