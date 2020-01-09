2020-01-09T14:44:54+03:00
Происшествия

На ул. Озерной в Калининграде блокировано движение из-за ДТП

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На улице Озерной в Калининграде затруднено движение из-за ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла около корпуса БГА. Там столкнулись легковой автомобиль и мусоровоз.

В результате ДТП перекрыты обе полосы движения, объехать остановившиеся машины можно только по тротуару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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