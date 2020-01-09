Легкоатлетка из Калининграда выиграла всероссийские соревнования
Екатеринбург принял 29-е соревнования, посвященные памяти Эдуарда Яламова, собрав больше сотни спортсменов, которые разыграли награды в 11 беговых и одной прыжковой дисциплине.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в числе лучших на этих «Рождественских стартах-2020» оказалась наша землячка Елена Зуйкевич.
Представительница регионального центра спортивной подготовки сборных команд победила на неклассической дистанции 500 метров. Результат Елены – 1 минута 12,11 сек.
Калининградка сумела опередить даже мастера спорта России международного класса Екатерину Купину из Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU