2020-01-09T15:28:14+03:00
Общество

Алиханов назвал одно из значимых событий 2019 года в Калининграде

С апреля 2019 года эксперты инжинирингового центра из Калининграда приняли участие в десятках проектов для компаний и предприятий в России и по всему миру
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Одним из значимых событий 2019 года стало открытие инжинирингового центра АВВ в Калининграде. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

«В регионе заработал центр, обладающий передовыми инжиниринговыми компетенциями, которые необходимы для подготовки высококвалифицированных IT и инженерных кадров, для развития в нашей эксклавной экономике наукоемких высокотехнологичных отраслей», - отметил губернатор.

Сейчас в инжиниринговом центре АВВ в Калининграде работает 51 человек. Еще полтора десятка выпускников российских вузов в настоящий момент проходят обучение в магистратуре Остравского технического университета и в ближайшее время присоединятся к калининградской команде.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с апреля 2019 года эксперты инжинирингового центра из Калининграда приняли участие в десятках проектов для компаний и предприятий в России и по всему миру. Так, в рамках одного из международных проектов, специалисты разработали алгоритм расчета KPI для обработки и перемещения материала на конвейерах. Для другого проекта, завода в Эквадоре, они провели моделирование и оценку процессов включения силовых трансформаторов и запуска двигателей. В Перу представители АВВ выполняли работы по вводу в эксплуатацию модульной подстанции и замене статора шаровой мельницы, которая используется в горнорудной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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