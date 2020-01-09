2020-01-09T15:41:36+03:00
Общество

Свыше 92 тысяч калининградцев выезжали на новогодние праздники за пределы региона

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 1 по 8 января этого года из Калининградской области в Литву и Польшу выехали 92 826 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни. На территорию Калининградской области в этот же период через таможенные посты въехали 77 759 физических лиц.

Наибольшей популярностью пользовались таможенные посты, расположенные на российско-польском участке таможенной границы – МАПП Мамоново-II, МАПП Мамоново, МАПП Багратионовск. Больше всего граждан и автомобилей в проследовало в обе стороны через таможенный пост МАПП Мамоново-II: 47 669 человек и 14649 легковых автомобилей. Всего через пункты пропуска проследовало 27618 легковых автомобилей.

Годом ранее в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно через таможенные посты Калининградской областной таможни на выезд из области проследовало 31 922 легковых автомобиля, 490 автобусов и 99 361 гражданин. На территорию Калининградской области в этот же период через таможенные посты въехали 29 324 легковых автомобилей, 531 автобус, 89 812 физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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