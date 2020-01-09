Двое калининградцев убили случайного знакомого и закопали тело в лесу
В Калининграде по подозрению в убийстве человека задержали 27-летнего жителя Багратионовского района и 23-летнего жителя Гурьевского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
27 декабря прошлого года двое мужчин в одной из закусочных на ул. Ялтинской познакомились с пьяным 36-летним калининградцем, который до этого «отдыхал» на корпоративе в одном из ресторанов. Через некоторое время вся компания переместилась в автомобиль под управлением 27-летнего подозреваемого и направилась в Багратионовский район.
«По версии следствия, в автомобиле между мужчинами произошла ссора. Неподалеку от поселка Березовка Багратионовского района подозреваемые вывели мужчину на улицу, избили, а затем задушили его. С целью скрыть следы совершенного преступления, подозреваемые закопали тело убитого», - рассказали в пресс-службе СК.
Сейчас подозреваемые заключены в СИЗО, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в убийстве.
Двое калининградцев убили случайного знакомого и закопали тело в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU