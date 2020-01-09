2020-01-09T16:05:48+03:00
Происшествия

Двое калининградцев убили случайного знакомого и закопали тело в лесу

Сейчас подозреваемые заключены в СИЗО, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в убийстве
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде по подозрению в убийстве человека задержали 27-летнего жителя Багратионовского района и 23-летнего жителя Гурьевского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

27 декабря прошлого года двое мужчин в одной из закусочных на ул. Ялтинской познакомились с пьяным 36-летним калининградцем, который до этого «отдыхал» на корпоративе в одном из ресторанов. Через некоторое время вся компания переместилась в автомобиль под управлением 27-летнего подозреваемого и направилась в Багратионовский район.

«По версии следствия, в автомобиле между мужчинами произошла ссора. Неподалеку от поселка Березовка Багратионовского района подозреваемые вывели мужчину на улицу, избили, а затем задушили его. С целью скрыть следы совершенного преступления, подозреваемые закопали тело убитого», - рассказали в пресс-службе СК.

Сейчас подозреваемые заключены в СИЗО, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в убийстве.

Двое калининградцев убили случайного знакомого и закопали тело в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меньше травм, переломов и аварий: В «скорой помощи» подвели итоги новогодних каникул в регионе
В Зеленоградске проведут забег и велогонку без одежды
В Польше зафиксированы вспышки птичьего гриппа: опасно ли покупать санкционку?
В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за дачу взятки полицейскому
В 2019 году почти 800 калининградцев решили пройти военную службу по контракту
Из-за ремонта ж/д станции отменят поезда на Мамоновском направлении
В Калининграде задержан грабитель пенсионерок
В Калининграде пройдет ежегодный кадетский бал
Троих калининградцев задержали за незаконное хранение наркотиков
В Калининграде в ботаническом саду зацвела земляника и мимоза
«Я – карп»: калининградец залез в аквариум с рыбой в супермаркете
В Светлом пьяный водитель «Ауди» без прав врезался в опору ЛЭП
Двое калининградцев убили случайного знакомого и закопали тело в лесу
Свыше 92 тысяч калининградцев выезжали на новогодние праздники за пределы региона
Алиханов назвал одно из значимых событий 2019 года в Калининграде