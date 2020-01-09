2020-01-09T16:57:13+03:00
Происшествия

В Светлом пьяный водитель «Ауди» без прав врезался в опору ЛЭП

На него заведут уголовное дело за повторное пьяное вождение
Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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В Светлом инспекторы ГИБДД задержали местного жителя за повторное пьяное вождение. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

32-летний водитель «Ауди» в районе кругового движения не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Прибывшие на место инспекторы ДПС предложили водителю пройти медосвидетельствование, однако он отказался.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина никогда не имел водительских прав, а в июле прошлого года уже попадался пьяным за рулем и отсидел 12 суток под арестов.

Теперь на него заведут уголовное дело за повторное пьяное вождение, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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