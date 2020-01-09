В Светлом пьяный водитель «Ауди» без прав врезался в опору ЛЭП
В Светлом инспекторы ГИБДД задержали местного жителя за повторное пьяное вождение. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.
32-летний водитель «Ауди» в районе кругового движения не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Прибывшие на место инспекторы ДПС предложили водителю пройти медосвидетельствование, однако он отказался.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина никогда не имел водительских прав, а в июле прошлого года уже попадался пьяным за рулем и отсидел 12 суток под арестов.
Теперь на него заведут уголовное дело за повторное пьяное вождение, ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU