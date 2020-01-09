«Я – карп»: калининградец залез в аквариум с рыбой в супермаркете
Калининградец прыгнул в аквариум в супермаркете.Группа ЯД
Инцидент случился в одном из супермаркетов на Сельме в Калининграде. Парень в одежде и обуви залез в аквариум с живой рыбой, его товарищ фиксировал все на видео. Ролик выложили в четверг 9 января в паблик "Янтарный ДЛБ" в "ВКонтакте".
- Ныряй с головой, с головой ныряй! - повторяет друг калининградского Ихтиандра, который снимает на телефон.
Парень послушно погружается под воду, где испуганно бьются об стекло рыбы.
- Молодой человек, что вы делаете? – спрашивает продавщица, прибежавшая на шум.
- Я – карп! – отвечает парень.
Ролик быстро расходится по соцсетям, собирая лайки и комментарии. Одни парня ругают и обвиняют в недалекости, другим весело.
ИСТОЧНИК KP.RU