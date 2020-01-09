2020-01-09T16:48:29+03:00
Общество

«Я – карп»: калининградец залез в аквариум с рыбой в супермаркете

Видео странного поступка выложили в социальные сети [видео]
Александр КАТЕРУША
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Калининградец прыгнул в аквариум в супермаркете.Группа ЯД

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Инцидент случился в одном из супермаркетов на Сельме в Калининграде. Парень в одежде и обуви залез в аквариум с живой рыбой, его товарищ фиксировал все на видео. Ролик выложили в четверг 9 января в паблик "Янтарный ДЛБ" в "ВКонтакте".

- Ныряй с головой, с головой ныряй! - повторяет друг калининградского Ихтиандра, который снимает на телефон.

Парень послушно погружается под воду, где испуганно бьются об стекло рыбы.

- Молодой человек, что вы делаете? – спрашивает продавщица, прибежавшая на шум.

- Я – карп! – отвечает парень.

Ролик быстро расходится по соцсетям, собирая лайки и комментарии. Одни парня ругают и обвиняют в недалекости, другим весело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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