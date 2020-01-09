2020-01-09T16:59:34+03:00
Дом. Семья

В Калининграде в ботаническом саду зацвела земляника и мимоза

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в ботаническом саду БФУ имени Канта раньше срока зацвела мимоза. Об этом «Комсомолке» рассказала директор учреждения Татьяна Яковлева.

- Акация серебристая, которую в народе часто называют мимозой, зацвела в оранжерее на месяц раньше обычного, - говорит директор ботанического сада. – А в саду у нас цветет земляника и клубника. Цветет не массово конечно, это единичные случаи. Так что урожая ждать рано.

В ботаническом саду отметили, что в цвету стоит алоэ, которое зацвело накануне Нового года, также из-за теплой погоды цветут камелии, калина, волшебный орех и рододендроны.

В марте 2019 года в ботсаду цвета калина, а в мае впервые за 22 года зацвело дерево Павлония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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