Троих калининградцев задержали за незаконное хранение наркотиков

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:05:50+03:00

Им грозит до 10 лет лишения свободы

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В Калининграде полицейские задержали троих местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе обыска у 37-летней и 28-летней женщин, а также 33-летнего мужчины обнаружили запрещенные препараты- фенадон и долофин. Все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности.

На них завели уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических средств», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU