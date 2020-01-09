Троих калининградцев задержали за незаконное хранение наркотиков
Им грозит до 10 лет лишения свободы
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали троих местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ходе обыска у 37-летней и 28-летней женщин, а также 33-летнего мужчины обнаружили запрещенные препараты- фенадон и долофин. Все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности.
На них завели уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических средств», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU