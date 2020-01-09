В Калининграде пройдет ежегодный кадетский бал
В мероприятии примут участие около 500 танцевальных пар
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В субботу, в Калининграде, в спорткомплексе «Янтарный в 12 часов пройдет ежегодный кадетский бал. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии примут участие около 500 танцевальных пар со всей Калининградской области.
Для школьников кадетский бал – первый этап военно-патриотического смотра-конкурса кадетских классов. Он проходит в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей. Всего запланировано четыре танцевальных отделения, которые традиционно начнутся с полонеза и завершатся вальсом Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU