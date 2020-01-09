В Калининграде задержан грабитель пенсионерок

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:16:46+03:00

Молодчик подкарауливал своих жертв на улице и вырывал у них из рук сумки

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В Калининграде полиция задержала серийного уличного грабителя, который специализировался на женских сумочках. Причем своими жертвами 21-летний парень предпочитал выбирать пожилых женщин, чтобы гарантированно не получить жесткий отпор. Сейчас предполагается, что от действий трусоватого «гоп-стопщика» пострадали, как минимум, пятеро горожанок.

Конец преступной деятельности молодчика положила 67-летняя калининградка, у которой он вырвал из рук очередную сумку.

- Женщина, имея за плечами большой жизненный опыт, не растерялась и незамедлительно позвонила в полицию, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Центральному району оперативно прибыли на место происшествия, и, выяснив направление, в котором скрылся злоумышленник, задержали его в течение 20 минут. В ходе досмотра у подозреваемого была изъята сумка потерпевшей.

В отношении грабителя возбуждены уголовные дела. В перспективе обидчику пенсионерок грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU