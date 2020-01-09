2020-01-09T17:25:37+03:00
Общество

Из-за ремонта ж/д станции отменят поезда на Мамоновском направлении

Расписание изменится с 11 января
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Расписание движения пригородных поездов на Мамоновском направлении частично изменится 11, 18, 25 января и 1 февраля. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с продолжением ремонта на станции Голубево.

«Работы по обустройству земляного полотна железнодорожных путей носят капитальный характер и проводятся с конца 2019 года. Отметим, что на предыдущих этапах ремонт выполнялся без отмены поездов», – говорится в сообщении.

11, 18, 25 января и 1 февраля отменяется поезд № 6305 КалининградМамоново (время отправления с Южного вокзала 10:10) и № 6308 Мамоново – Калининград (отправление 16:22).

Также с 12 января и до окончания ремонта посадка/высадка пассажиров на станции Голубево будет производиться с временной платформы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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