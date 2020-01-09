В 2019 году почти 800 калининградцев решили пройти военную службу по контракту

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:44:16+03:00

Пройти строгий отбор и сдать нормативы по физической подготовке смогли более 400 претендентов

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В прошлом году 794 жителя Калининградской области подали документы для прохождения военной службы по контракту. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Пройти медицинское освидетельствование, профессионально - психологический отбор и сдать нормативы по физической подготовке смогли более 400 претендентов.

Все они были направлены на службу по контракту на корабли, береговые части и подразделения морской пехоты Балтийского флота и Западного военного округа.

Будущих военнослужащих по контракту ждет достойное денежное довольствие, выше средней заработной платы в регионе. Помимо денежного довольствия, военнослужащий по контракту и его семья пользуются льготами и полным социальным пакетом, отметили в пресс-службе Балтийского флота. Через 3 года службы военнослужащий приобретает право стать участником накопительной ипотечной системы «военной ипотеки», благодаря которой он может купить себе квартиру по собственному выбору в любом регионе России.

«Главным отличием «военной ипотеки» от гражданских ипотечных программ является то, что на протяжении всей службы ежемесячные выплаты по кредиту за купленную квартиру на 100 процентов выплачивает государство. Таким образом, прослужив в рядах Вооруженных Сил РФ 20 и более лет, военнослужащий по контракту получает жилье в собственность фактически бесплатно», - добавили пресс-службе Балтфлота.

ИСТОЧНИК KP.RU