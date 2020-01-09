2020-01-09T17:56:45+03:00
Общество

В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за дачу взятки полицейскому

Женщина планировала "договориться" за 25 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили предпринимателя за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В сентябре прошлого года женщину уличили в продаже контрафактных мужских сумок известных брендов в одном из магазинов. Ей грозил крупный штраф и конфискация товара, поэтому предпринимательница решила «договориться».

Дать взятку сотруднику полиции, 25 тысяч рублей, она решила прямо в его служебном кабинете. После передачи денег ее задержали и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия».

Суд признал ее виновной в даче взятки, учел все смягчающие обстоятельства, и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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