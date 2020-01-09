2020-01-09T18:52:20+03:00
Спорт

В Зеленоградске проведут забег и велогонку без одежды

Экстремальные соревнования намечены на 11 января
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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В Зеленоградске готовятся к соревнованиям по экстремальному триатлону, который предусматривает преодоление трех этапов: бег 200 метров, велогонка 1000 м и плавание 30 метров.

Как отмечается на сайте триатлона, экстрим заключается в том, что на протяжении всей дистанции участникам разрешено из одежды использовать только шлем, плавки и обувь.

«Если бег и велогонка в январе не самый суровый вызов, то окунуться в январское море, даже в Прибалтике, – то еще испытание!» - говорят организаторы.

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, имеющие достаточный уровень физической подготовленности.

Сразу после соревнований, в 13:00, на площади «Роза ветров» начнется праздник День кранцевского пирога - угощать обещают всех собравшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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