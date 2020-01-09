В Зеленоградске проведут забег и велогонку без одежды
В Зеленоградске готовятся к соревнованиям по экстремальному триатлону, который предусматривает преодоление трех этапов: бег 200 метров, велогонка 1000 м и плавание 30 метров.
Как отмечается на сайте триатлона, экстрим заключается в том, что на протяжении всей дистанции участникам разрешено из одежды использовать только шлем, плавки и обувь.
«Если бег и велогонка в январе не самый суровый вызов, то окунуться в январское море, даже в Прибалтике, – то еще испытание!» - говорят организаторы.
К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, имеющие достаточный уровень физической подготовленности.
Сразу после соревнований, в 13:00, на площади «Роза ветров» начнется праздник День кранцевского пирога - угощать обещают всех собравшихся.
ИСТОЧНИК KP.RU