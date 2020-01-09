2020-01-09T18:53:38+03:00
Общество

Меньше травм, переломов и аварий: В «скорой помощи» подвели итоги новогодних каникул в регионе

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининградской области за новогодние каникулы в скорую помощь поступило более десяти тысяч звонков. Об этом сообщил главврач городской станции скорой медицинской помощи Игорь Старостин. Шесть тысяч звонков поступило из Калининграда, четыре – по городам области.

«Нагрузка была большая, но бригады справились, – рассказал Старостин. – Нам пришлось немного сложно, в связи с тем, что не работали поликлиники. Тем не менее, мы справились».

В новогодние праздники в области работали 94 бригады, четыре из которых специализированные реанимационные и столько же педиатрических, а также одна психиатрическая. За восемь суток бригады провели более трех тысяч госпитализаций. Специалисты скорой медицинской помощи оказывали помощь калининградцам и жителям региона в 21 автоаварии, в которой было два пострадавших, и на 20 возгораниях – также с двумя пострадавшими.

В целом, по словам главврача, по сравнению с прошлогодними зимними каникулами в этом году благодаря погодным условиям было меньше травм, переломов и автоаварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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