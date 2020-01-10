Очевидцы: Из-за припаркованных авто на ул. Красноярской пожарные не могли подъехать к горящему дому

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:25:51+03:00

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Пожар случился утром в Калининграде в пятницу 10 января на улице Красноярской, неподалеку от корпуса-шара Музея Мирового океана.

Как рассказали очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте», пожарные машины с трудом проехали к дому из-за припаркованных автомобилей.

«Проблема дворов: куча машин у подъездов, на газонах, на тротуарах. Так, что пожарным и скорой ни проехать, ни развернуться…», - говорит очевидец.

По его словам владельцы автомобилей оперативно вышли и отгоняли машины, кто-то пинал по колесам, чтобы сработала сигнализация.

«Но как всегда найдется один, который (которая точнее) спит спокойно и всем мешает», - подводит итог калининградец. - Горел 9 этаж. Нужно было машину с люлькой ставить, «Субарик» мешал, но когда уже почти все кончилась, вышла хозяйка, заспанная после праздников, и отогнала на 1,5м машину…».

В пресс-службе регионального управления МЧС России «Комсомолке» сообщили, что сигнал о возгорании в 9-этажке поступил в 8:17.

На место оперативно выехали четыре пожарных расчета. Первые прибывшие к дому пожарные установили, что на 9 этаже в 3-х комнатной квартире на кухне горит посудомоечная машина.

Площадь пожара составляла 6 квадратных метров.

- Первый пожарный расчет подъехал к многоэтажке беспрепятственно. Последующие – с трудом. Да, там были трудности, - отметили в МЧС. Но уточнили, что с огнем удалось справиться пожарным из первого прибывшего подразделения. Помощь остальных не потребовалась.

Пожар был ликвидирован в 9:06. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU