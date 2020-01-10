На окраине Калининграда сбили пенсионера на велосипеде
Мужчина получил травмы и был госпитализирован
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг днем на окраине Калининграда в ДТП пострадал велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на 3-м километре автодороги «Южный обход». Водитель «Опеля» сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги.
В результате наезда 67-летинй мужчина получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU