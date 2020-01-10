В Нестерове начальник службы охраны агропредприятия украл 30 тонн пшеницы

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:40:21+03:00

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В Нестеровском районе полицейские раскрыли крупную кражу зерна. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Крупную недостачу пшеницы – более 30 тонн, обнаружил директор агропредприятия и обратился в полицию. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что вывоз зерна и его продажу организовал 33-летний начальник службы охраны предприятия.

Главного охранника уже задержали, на него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере» Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU