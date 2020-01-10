В Нестерове начальник службы охраны агропредприятия украл 30 тонн пшеницы
В Нестеровском районе полицейские раскрыли крупную кражу зерна. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Крупную недостачу пшеницы – более 30 тонн, обнаружил директор агропредприятия и обратился в полицию. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что вывоз зерна и его продажу организовал 33-летний начальник службы охраны предприятия.
Главного охранника уже задержали, на него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере» Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU