2020-01-10T10:44:21+03:00
Общество

Мэрия: Подрядчик займется устранением замечаний на набережной Нижнего озера

На благоустройство набережной Нижнего пруда предусмотрена пятилетняя гарантия
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде завершены основные работы по благоустройству территории Нижнего озера. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас подрядчик устраняет замечания заказчика.

В последние дни 2019 года на территории Нижнего озера было смонтировано два туалета. Также подрядчик установил оборудование на площадке для тренажеров, на детской площадке (со стороны ул. Клинической), завершил ремонт лодочной станции с устройством лестничного спуска напротив ДДТ.

«Сейчас подрядчик проводит работы по устранению замечаний. На благоустройство набережной Нижнего пруда предусмотрена пятилетняя гарантия. Если будет выявлен брак уже после окончания работ, подрядчик обязан будет устранять его за счет собственных средств», - заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.

В 2020 году благоустройство на Нижнем пруду будет продолжено. В планах – обустройство лестницы с пандусом около памятника Маринеско и ремонт смотрового мостика между Домом творчества и памятником летчикам авиаполка «Нормандия – Неман».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На новогодних каникулах камеры «Безопасного города» зафиксировали 67 инцидентов в области
Экстремала из Зеленоградска подожгли в Екатеринбурге
Станислав Черчесов покинул калининградскую «Балтику»
В новогодние праздники у калининградцев на границе отобрали более 60 кг польских и литовских продуктов
Власти выдали разрешение на строительство Музея русской живописи и прикладного искусства в Калининграде
Пропавшую в Калининграде 62-летнюю женщину нашли погибшей в Южном парке
Мэрия: Подрядчик займется устранением замечаний на набережной Нижнего озера
В Нестерове начальник службы охраны агропредприятия украл 30 тонн пшеницы
На окраине Калининграда сбили пенсионера на велосипеде
Очевидцы: Из-за припаркованных авто на ул. Красноярской пожарные не могли подъехать к горящему дому
Меньше травм, переломов и аварий: В «скорой помощи» подвели итоги новогодних каникул в регионе
В Зеленоградске проведут забег и велогонку без одежды
В Польше зафиксированы вспышки птичьего гриппа: опасно ли покупать санкционку?
В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за дачу взятки полицейскому
В 2019 году почти 800 калининградцев решили пройти военную службу по контракту
Из-за ремонта ж/д станции отменят поезда на Мамоновском направлении
В Калининграде задержан грабитель пенсионерок
В Калининграде пройдет ежегодный кадетский бал
Троих калининградцев задержали за незаконное хранение наркотиков
В Калининграде в ботаническом саду зацвела земляника и мимоза
«Я – карп»: калининградец залез в аквариум с рыбой в супермаркете
В Светлом пьяный водитель «Ауди» без прав врезался в опору ЛЭП
Двое калининградцев убили случайного знакомого и закопали тело в лесу
Свыше 92 тысяч калининградцев выезжали на новогодние праздники за пределы региона
Алиханов назвал одно из значимых событий 2019 года в Калининграде