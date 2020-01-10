Мэрия: Подрядчик займется устранением замечаний на набережной Нижнего озера

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:44:21+03:00

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В Калининграде завершены основные работы по благоустройству территории Нижнего озера. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас подрядчик устраняет замечания заказчика.

В последние дни 2019 года на территории Нижнего озера было смонтировано два туалета. Также подрядчик установил оборудование на площадке для тренажеров, на детской площадке (со стороны ул. Клинической), завершил ремонт лодочной станции с устройством лестничного спуска напротив ДДТ.

«Сейчас подрядчик проводит работы по устранению замечаний. На благоустройство набережной Нижнего пруда предусмотрена пятилетняя гарантия. Если будет выявлен брак уже после окончания работ, подрядчик обязан будет устранять его за счет собственных средств», - заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.

В 2020 году благоустройство на Нижнем пруду будет продолжено. В планах – обустройство лестницы с пандусом около памятника Маринеско и ремонт смотрового мостика между Домом творчества и памятником летчикам авиаполка «Нормандия – Неман».

ИСТОЧНИК KP.RU