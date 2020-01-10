Пропавшую в Калининграде 62-летнюю женщину нашли погибшей в Южном парке
Пропавшую в Калининграде 62-летнюю женщину волонтеры обнаружили мертвой в Южном парке. На место сразу вызвали полицию и родных. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова. По ее словам пропавшую нашли в озере в 300 метрах от входа в парк.
- Это не ограбление. При погибшей была сумка с деньгами и документами. В правой руке были зажаты очки. В левой руке, вероятно, был телефон и он, скорее всего, на дне озера, - сказала Екатерина.
Она уточнила, что следов насильственной смерти на теле при первичном осмотре не обнаружили, следов волочения также не было.
- Известно, что женщина страдала депрессией. Однако, официальную причину трагедии установят следователи.
62-летнюю калининградку объявили в розыск 8 января. 9 января к поиску привлекли волонтеров.
ИСТОЧНИК KP.RU