Пропавшую в Калининграде 62-летнюю женщину нашли погибшей в Южном парке

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:48:25+03:00

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Пропавшую в Калининграде 62-летнюю женщину волонтеры обнаружили мертвой в Южном парке. На место сразу вызвали полицию и родных. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова. По ее словам пропавшую нашли в озере в 300 метрах от входа в парк.

- Это не ограбление. При погибшей была сумка с деньгами и документами. В правой руке были зажаты очки. В левой руке, вероятно, был телефон и он, скорее всего, на дне озера, - сказала Екатерина.

Она уточнила, что следов насильственной смерти на теле при первичном осмотре не обнаружили, следов волочения также не было.

- Известно, что женщина страдала депрессией. Однако, официальную причину трагедии установят следователи.

62-летнюю калининградку объявили в розыск 8 января. 9 января к поиску привлекли волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU