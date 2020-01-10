Власти выдали разрешение на строительство Музея русской живописи и прикладного искусства в Калининграде

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:30:21+03:00

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Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области выдало разрешение на строительство Музея русской живописи и прикладного искусства на улице Октябрьской в Калининграде. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Общая площадь шестиэтажного здания культурно-досугового центра составит почти 17 тысяч квадратных метров. Разрешение на строительство выдано ООО «Музей русской живописи и прикладного искусства» и действует до октября 2022 года.

Как ранее писала «Комсомолка», частный Музей русской живописи появится на территории «Рыбной деревни-2». Стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд рублей и финансирует его калининградский бизнесмен и коллекционер живописи Рустам Алиев. Предполагается, что музей займет четыре этажа общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров. Посетители музея смогут любоваться картинами Ильи Репина, Григория Мясоедова, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина, Василия Перова и других мастеров.

ИСТОЧНИК KP.RU