В новогодние праздники у калининградцев на границе отобрали более 60 кг польских и литовских продуктов
На новогодних каникулах калининградцы массово поехали в Польшу и Литву, однако, по возвращению, на границе у них, как и прежде, стали изымать иностранные мясные и молочные продукты. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, с 1 по 9 января в пунктах пропуска было пресечено несколько попыток незаконного ввоза продукции животного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров.
Так, на границе с Польшей и Литвой в международных автомобильных пунктах пропуска у 7 путешественников было обнаружено более 60 килограммов молочной и мясной продукции.
«Продукция возвращена в Польшу, Литву. Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - заявили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU