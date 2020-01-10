2020-01-10T12:06:57+03:00
Спорт

Станислав Черчесов покинул калининградскую «Балтику»

Голкипер так и не сыграл ни одного матча за калининградский клуб
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:

Калининградский футбольный клуб «Балтика» расторг контракт с вратарем Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

Контракт с голкипером был расторгнут по соглашению сторон. Отметим, что Черчесов появился в «Балтике» летом 2018 года, однако так и не сыграл ни одного матча.

Также «Балтику» покинул нападающий Руслан Кисиль.

Сейчас калининградский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 39 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На новогодних каникулах камеры «Безопасного города» зафиксировали 67 инцидентов в области
Экстремала из Зеленоградска подожгли в Екатеринбурге
Станислав Черчесов покинул калининградскую «Балтику»
В новогодние праздники у калининградцев на границе отобрали более 60 кг польских и литовских продуктов
Власти выдали разрешение на строительство Музея русской живописи и прикладного искусства в Калининграде
Пропавшую в Калининграде 62-летнюю женщину нашли погибшей в Южном парке
Мэрия: Подрядчик займется устранением замечаний на набережной Нижнего озера
В Нестерове начальник службы охраны агропредприятия украл 30 тонн пшеницы
На окраине Калининграда сбили пенсионера на велосипеде
Очевидцы: Из-за припаркованных авто на ул. Красноярской пожарные не могли подъехать к горящему дому
Меньше травм, переломов и аварий: В «скорой помощи» подвели итоги новогодних каникул в регионе
В Зеленоградске проведут забег и велогонку без одежды
В Польше зафиксированы вспышки птичьего гриппа: опасно ли покупать санкционку?
В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за дачу взятки полицейскому
В 2019 году почти 800 калининградцев решили пройти военную службу по контракту
Из-за ремонта ж/д станции отменят поезда на Мамоновском направлении
В Калининграде задержан грабитель пенсионерок
В Калининграде пройдет ежегодный кадетский бал
Троих калининградцев задержали за незаконное хранение наркотиков
В Калининграде в ботаническом саду зацвела земляника и мимоза
«Я – карп»: калининградец залез в аквариум с рыбой в супермаркете
В Светлом пьяный водитель «Ауди» без прав врезался в опору ЛЭП
Двое калининградцев убили случайного знакомого и закопали тело в лесу
Свыше 92 тысяч калининградцев выезжали на новогодние праздники за пределы региона
Алиханов назвал одно из значимых событий 2019 года в Калининграде