Станислав Черчесов покинул калининградскую «Балтику»

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:06:57+03:00

Голкипер так и не сыграл ни одного матча за калининградский клуб

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Калининградский футбольный клуб «Балтика» расторг контракт с вратарем Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

Контракт с голкипером был расторгнут по соглашению сторон. Отметим, что Черчесов появился в «Балтике» летом 2018 года, однако так и не сыграл ни одного матча.

Также «Балтику» покинул нападающий Руслан Кисиль.

Сейчас калининградский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 39 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU