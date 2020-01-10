Станислав Черчесов покинул калининградскую «Балтику»
Голкипер так и не сыграл ни одного матча за калининградский клуб
.Фото: fc-baltika.ru
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Калининградский футбольный клуб «Балтика» расторг контракт с вратарем Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.
Контракт с голкипером был расторгнут по соглашению сторон. Отметим, что Черчесов появился в «Балтике» летом 2018 года, однако так и не сыграл ни одного матча.
Также «Балтику» покинул нападающий Руслан Кисиль.
Сейчас калининградский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 39 очков.
ИСТОЧНИК KP.RU