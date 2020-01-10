Экстремала из Зеленоградска подожгли в Екатеринбурге

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:11:00+03:00

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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде и выживанию на морозе, вновь шокировал. На этот раз его подожгли в Екатеринбурге.

Как рассказал Олег Резанов «Комсомолке», он разделся, и на него нанесли специальную горючую пену и подожгли.

- Она мгновенно воспламенилась и хорошо горела. Впиталась в кожу – я не стал дожидаться до конца и потушил пену. Небольшой ожог все же остался, но я его уже заживил, - признался Олег. – Все прошло позитивно. Настроение хорошее! Это мой эксперимент и тренировка.

Видео (не повторять, опасно!) Олег выложил в соцсетях.

Поджег Олег себя в рамках подготовки к «Испытанию огнем», которое состоится в Югре 19 января.

Олег намерен погрузиться в ванну с концентрированным солевым раствором. По его словам, на морозе такая жидкость обжигает, действует на тело человека как кипяток.

- В Югре пока -18, я рассчитываю на -25, - улыбается Олег. – Но по прогнозу крещенские морозы будут крепче.

Ранее Олег проводил тренировки и готовил организм к холоду. Накануне экстремал провел ночь в деревянном саркофаге под слоем снега в мороз.

Захоронение прошло на льду лесного озера в 300 км от Тюмени при температуре -22 градуса. Под снегом Олег Резанов провел 12 часов 52 минуты.

До этого экстремал прыгнул с парашютом без одежды в Якутии в сильный мороз.

Олег наметил еще несколько испытаний своего организма. Например, «вморозиться» в лед в Якутии при температуре -50 градусов. И даже лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов). Это Олег планирует осуществить в Калининграде.

Экстремала из Зеленоградска подожгли. Не повторять, опасно!..

ИСТОЧНИК KP.RU