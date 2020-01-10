2020-01-10T12:24:55+03:00
Общество

На новогодних каникулах камеры «Безопасного города» зафиксировали 67 инцидентов в области

За первые дни 2020 года камеры зафиксировали более 30 ДТП
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В новогодние выходные операторы комплекса «Безопасный город» направили в полицию информацию о 67 событиях, имеющих признаки правонарушений или происшествий. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

За первые дни 2020 года камеры зафиксировали более 30 ДТП. Операторы ситуационного центра отработали 18 запросов сотрудников правоохранительных органов по выяснению подробностей инцидентов с помощью системы видеонаблюдения. От калининградцев поступило четыре обращения на выгрузку информации из архива комплекса.

«Во время новогодних выходных работа «Безопасного города» велась в усиленном режиме. Особое внимание операторов в праздники уделяется местам проведения массовых мероприятий. Это необходимо для обеспечения безопасности, предотвращения совершения правонарушений и организации контроля над ситуацией в областном центре и на территории Калининградской области», - отметил руководитель регионального учреждения «Безопасный город» Денис Стаскевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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