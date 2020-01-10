2020-01-10T13:20:23+03:00
Общество

В 2020 году в Калининграде ожидается самый низкий уровень рождаемости в России

Рейтинг составлен экспертами Финансового университета при правительстве РФ
Кирилл Алексеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эксперты Финансового университета при Правительстве России провели опрос семейных пар в городах России с населением выше 250 тысяч человек, чтобы определить, собираются ли они заводить детей в наступившем году.

Как сообщила "Российская газета", самый высокий уровень рождаемости будет наблюдаться в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале. В этих городах от 10 до 12 процентов опрошенных не исключают в 2020-м году пополнения семейства.

Что касается Калининграда, то он вместе с Санкт-Петербургом занял последнее место в "турнирной таблице". Показатель нашего города - 7%. Москва, кстати, нас несильно опередила - 8%.

В целом по стране, как пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, наблюдается небольшой рост числа семей, планирующих появление ребенка, однако он составляет не более 5%. Он также отметил, что в меньшей степени настроены на рождение детей жители крупных городов. Мол, мешает работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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