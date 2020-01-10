Впереди — 4 премьеры в калининградской драме

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:12:02+03:00

Более 17 тысяч зрителей посетили драмтеатр на каникулах

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С 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года ежедневно театр показывал по 3-4 постановки.

Впервые зрители увидели инклюзивный спектакль «Стиляги»(12+). Благотворительный проект, реализованный совместно со студией «Данко» общественной организации «Мария», собрал полный зал и стал эффектным завершением Года театра.

Музыкальная премьера «В поисках Изумрудного города»(0+) и представление у новогодней елки были сыграны 20 раз.

На малой сцене малышам с родителями актеры показали интерактивные спектакли «Машенька и медведь»(0+), «Северное сияние»(0+), «Скоморошина новогодняя»(0+).

Репертуар для взрослых в эти дни состоял из комедий и мюзиклов. По словам художественного руководителя драмтеатра Михаила Андреева, коллектив успешно справился со своей задачей. «Теперь в наш репертуар вернулись спектакли для взрослых. А до конца сезона мы планируем выпустить еще 4 премьеры» – сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU