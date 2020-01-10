Полицейские изъяли у двух жителей Гурьевска 3 кг марихуаны

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:38:05+03:00

«Запасливым» потребителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Изменить размер текста: A A

В Гурьевске полицейские изъяли крупную партию марихуаны. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Коноплю в домашних условиях выращивали двое местных жителей. При обыске в их квартирах было обнаружено более 3 кг высушенной марихуаны и 77 кустов конопли.

«Злоумышленники дали признательные показания и пояснили, что коноплю хранили для личного потребления», - отметили в пресс-службе калининградской полиции.

На задержанных завели уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических средств». «Запасливым» потребителям грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU