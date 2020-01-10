Полицейские изъяли у двух жителей Гурьевска 3 кг марихуаны
В Гурьевске полицейские изъяли крупную партию марихуаны. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Коноплю в домашних условиях выращивали двое местных жителей. При обыске в их квартирах было обнаружено более 3 кг высушенной марихуаны и 77 кустов конопли.
«Злоумышленники дали признательные показания и пояснили, что коноплю хранили для личного потребления», - отметили в пресс-службе калининградской полиции.
На задержанных завели уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических средств». «Запасливым» потребителям грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU