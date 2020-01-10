В Светлом построят завод по производству белковых концентратов за 2,8 млрд рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:48:10+03:00

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Новый резидент ОЭЗ в Калининградской области - компания «Содружество-Протеин» намерена построить в Светлом завод по производству белковых концентратов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инвестиции в проект составят 2,8 млрд рублей, завод будет производить 510 тонн продукции в сутки.

«Это один из крупнейших по объему инвестиций проект среди резидентов ОЭЗ за последние несколько лет. Инвестор заявляет также достаточно большое количество рабочих мест – на новом предприятии будет занято 128 человек», – отметил министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.

Напомним, соглашение о строительстве завода по производству белковых концентратов заключили в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Анонсируя тогда новый проект, губернатор Антон Алиханов отметил, что он усилит экспортные возможности Калининградской области.

«Производимая в рамках инвестпроекта продукция – белковые концентраты – являются важным компонентом питания для ценных пород рыб, что послужит ускоренному развитию аквакультуры в России и существенно улучшит экспортный потенциал Калининградской области», – заявил на церемонии подписания соглашения Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU