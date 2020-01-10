2020-01-10T15:48:10+03:00
Экономика

В Светлом построят завод по производству белковых концентратов за 2,8 млрд рублей

Это позволит создать свыше 120 рабочих мест
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Новый резидент ОЭЗ в Калининградской области - компания «Содружество-Протеин» намерена построить в Светлом завод по производству белковых концентратов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инвестиции в проект составят 2,8 млрд рублей, завод будет производить 510 тонн продукции в сутки.

«Это один из крупнейших по объему инвестиций проект среди резидентов ОЭЗ за последние несколько лет. Инвестор заявляет также достаточно большое количество рабочих мест – на новом предприятии будет занято 128 человек», – отметил министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.

Напомним, соглашение о строительстве завода по производству белковых концентратов заключили в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Анонсируя тогда новый проект, губернатор Антон Алиханов отметил, что он усилит экспортные возможности Калининградской области.

«Производимая в рамках инвестпроекта продукция – белковые концентраты – являются важным компонентом питания для ценных пород рыб, что послужит ускоренному развитию аквакультуры в России и существенно улучшит экспортный потенциал Калининградской области», – заявил на церемонии подписания соглашения Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде пострадавшие в ДТП с грузовиком пешеходы отсудили компенсацию
В Черняховске создали макет древнего замка
Задержанному под Калининградом «черному старателю» грозит реальный срок за решеткой
В Калининграде на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В Светлом построят завод по производству белковых концентратов за 2,8 млрд рублей
Полицейские изъяли у двух жителей Гурьевска 3 кг марихуаны
Впереди — 4 премьеры в калининградской драме
В 2020 году в Калининграде ожидается самый низкий уровень рождаемости в России
На новогодних каникулах камеры «Безопасного города» зафиксировали 67 инцидентов в области
Экстремала из Зеленоградска подожгли в Екатеринбурге
Станислав Черчесов покинул калининградскую «Балтику»
В новогодние праздники у калининградцев на границе отобрали более 60 кг польских и литовских продуктов
Власти выдали разрешение на строительство Музея русской живописи и прикладного искусства в Калининграде