2020-01-10T15:53:53+03:00
Общество

В Калининграде на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Сообщить о фактах нетрезвого вождения можно по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 10 по 12 января в Калининградской области пройдет очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение, а также отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрено лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение предусмотрена уголовная ответственность и штраф до 300 тысяч рублей.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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